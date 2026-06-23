Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Генсек СНГ оценил реальность угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Генсек СНГ Лебедев назвал блефом угрозу Зеленского в адрес Белоруссии
Кирилл Зыков/РИА Новости

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются блефом. Таким мнением на полях форума «Примаковские чтения» поделился генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев, передает ТАСС.

По его мнению, угрожающие заявления украинского лидера в адрес Минска не стоит воспринимать всерьез, поскольку риторика украинского лидера в целом носит неадекватный характер. В пример Лебедев привел высказывания Зеленского в адрес Польши, признавшись, что поражен ими.

«Я не думаю, что здесь что-то серьезное, это просто блеф», — поделился мнением генсек СНГ.

В Москве и Минске уже назвали угрозы Зеленского неприемлемыми, добавил Лебедев, выразив уверенность, что меры по охране белорусской границы будут усилены.

В минувшую пятницу, 19 июня, украинский лидер пригрозил нанести удар по технике, которая, по его словам, сосредоточена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если ее не уберут оттуда за неделю. На следующий день он повторил свои угрозы.

Ранее Лавров прокомментировал требование Зеленского навести порядок в Белоруссии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!