Генсек СНГ оценил реальность угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются блефом. Таким мнением на полях форума «Примаковские чтения» поделился генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев, передает ТАСС.

По его мнению, угрожающие заявления украинского лидера в адрес Минска не стоит воспринимать всерьез, поскольку риторика украинского лидера в целом носит неадекватный характер. В пример Лебедев привел высказывания Зеленского в адрес Польши, признавшись, что поражен ими.

«Я не думаю, что здесь что-то серьезное, это просто блеф», — поделился мнением генсек СНГ.

В Москве и Минске уже назвали угрозы Зеленского неприемлемыми, добавил Лебедев, выразив уверенность, что меры по охране белорусской границы будут усилены.

В минувшую пятницу, 19 июня, украинский лидер пригрозил нанести удар по технике, которая, по его словам, сосредоточена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если ее не уберут оттуда за неделю. На следующий день он повторил свои угрозы.

Ранее Лавров прокомментировал требование Зеленского навести порядок в Белоруссии.