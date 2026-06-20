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Политика

Зеленский вновь пригрозил Белоруссии

Зеленский призвал Белоруссию отвести от границы средства для запуска дронов РФ
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский утверждает, что вдоль белорусско-украинской границы обнаружены технические средства, используемые Россией для запуска дронов по объектам на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным Зеленского, в Гомельской и Брестской областях зафиксированы четыре ретранслятора. Он утверждает, что с их помощью наносились удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям, а также по энергетической инфраструктуре и железнодорожным узлам.

Глава государства отметил, что у Минска еще есть возможность убрать это оборудование.

Кроме того, в Киеве располагают данными о белорусских заводах, которые снабжают Россию запчастями для военной техники и горючим, подчеркнул Зеленский.

Он привел статистику: с января по май текущего года объем поставок бензина из Белоруссии в РФ возрос в 13 раз, а дизельного топлива — в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. По его словам, такая поддержка позволяет Москве легче переносить санкционное давление и отдаляет завершение конфликта. Он добавил, что Киев уже уведомил белорусское руководство о том, чем может обернуться для страны дальнейшее участие в боевых действиях.

Ранее Зеленский поставил ультиматум Лукашенко.

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