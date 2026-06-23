Скучать по подавшему в отставку премьеру-министру Великобритании Киру Стармеру будет только президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«По нему в роли премьера не будут скучать ни в Великобритании, ни за рубежом», — сказал Мема.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следуобъяснилающих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что его партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

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