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Политика

В Германии считают, что Европа идет по пути Третьего рейха в борьбе с Россией

Политик Нимайер: страны Европы идут по стопам Третьего рейха в борьбе с Россией
Кирилл Зыков/РИА Новости

Лидеры стран Запада копируют Третий рейх в своем стремлении уничтожить Россию, однако столкнутся с провалом. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, главы государств НАТО преследуют те же задачи, что определяли и лидеры Третьего рейха еще в 1930-е годы. В качестве примера он привел слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что необходимо «готовиться к войне». При этом, утверждает Нимайер, министр использовал те же формулировки, что и Йозеф Геббельс.

«Цель та же самая - уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся», — заявил Нимайер.

До этого экс-депутат бундестага и внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сара Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что в Германии и других странах Евросоюза есть политики, которые мечтают отомстить России за поражение в 1945 году.

Ранее генсек НАТО оправдал удары Украины по России.

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