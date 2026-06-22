Лидеры стран Запада копируют Третий рейх в своем стремлении уничтожить Россию, однако столкнутся с провалом. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, главы государств НАТО преследуют те же задачи, что определяли и лидеры Третьего рейха еще в 1930-е годы. В качестве примера он привел слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что необходимо «готовиться к войне». При этом, утверждает Нимайер, министр использовал те же формулировки, что и Йозеф Геббельс.

«Цель та же самая - уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся», — заявил Нимайер.

До этого экс-депутат бундестага и внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сара Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что в Германии и других странах Евросоюза есть политики, которые мечтают отомстить России за поражение в 1945 году.

Ранее генсек НАТО оправдал удары Украины по России.