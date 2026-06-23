В Кремле заявили о макроэкономической стабильности в стране

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал экономическую ситуацию в стране.

По его словам, в России обеспечена макроэкономическая стабильность.

«Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена — и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента [РФ Владимира Путина]», — ответил Песков на вопрос о влиянии волатильности на энергетических рынках на стабильность российской экономики.

12 мая Песков говорил, что экономика РФ не может быть полностью застрахована от волатильности.

По его словам, кабмин принимает необходимые меры для поддержания стабильности экономики России, однако «она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которая наблюдается на мировых рынках».

Песков отметил, что такая ситуация не может не сказываться негативно на экономиках «практически всех стран мира», однако, благодаря тем мерам, которые принимает правительство РФ, можно с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о том, что из года в год темпы роста экономики пусть скромные, но будут повышаться.

Ранее Новак назвал корректировку экономики после бурного роста нормальным этапом развития.