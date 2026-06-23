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Политика

Премьер-министр Литвы назвала причины своего ухода и отставки правительства

Премьер Литвы объявила об отставке кабмина меньше чем через год после назначения
Alfredas Pliadis/XinHua/Global Look Press

Кабинет министров Литвы во главе с премьером Ингой Ругинене ушел в отставку. Об этом она сама сообщила в официальном заявлении для прессы, опубликованном на сайте правительства.

По словам Ругинене, ее преемником на посту председателя кабинета министров станет лидер литовской Социально-демократической партии Миндаугас Синкявичюс — он дал свое согласие стать новым премьером еще на прошлой неделе.

В своей прощальной речи Ругинене напомнила, что при ее правительстве оборонные расходы были повышены до «рекордных 5,38% ВВП» и «впервые за 30 лет появился полноценный национальный банк развития».

Она связала свой уход и отставку правительства с «кризисными ситуациями», приведя в пример инциденты с контрабандой на воздушных шарах, залетающими через границу беспилотниками и взломом Центра регистров, который отвечает за все реестры и базы данных граждан в стране.

«Многих, наверное, беспокоило то, что я не соответствую устоявшемуся стереотипному образу того, каким должен быть премьер-министр, как он должен говорить, как вести себя, как выглядеть. Но я никогда не верила, что лидер должен создаваться по чужому заранее приготовленному шаблону», — поделилась Ругинене.

Она сообщила, что после ухода возвращается к «работе, связанной с жизнью людей, их заботами, их достоинством и возможностями», а бразды руководства правительством передает «в надежные руки».

Синкявичюс станет уже третьим по счету литовским премьером после осенних выборов 2024 года. Отставка Ругинене, занявшей этот пост меньше года назад, произошла на фоне коалиционого кризиса, в ходе которого правящая партия социал-демократов решила сменить партнера — с «Зари Немана» на «Во имя Литвы». В связи с переменами в составе коалиции должен измениться и кабинет министров.

Ранее власти Литвы спрятались в бункер из-за угрозы атаки БПЛА.

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