Армения отправит своего представителя на конференцию по Украине в Польше

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в конференции по Украине в польском Гданьске. Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на заявление Совбеза.

«Григорян 24-25 июня совершит рабочий визит в Гданьск для участия в конференции по восстановлению Украины», — говорится в пресс-релизе.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил польского коллегу Кароля Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске. По словам украинского лидера, президент Польши утверждает, будто Украине не место в Европе, так как это плохо для польских фермеров. Зеленский полагает, что Навроцкий делает это не только для того, чтобы сорвать конференцию и затем оказать давление на премьера Дональда Туска, но и чтобы «разжечь общественное недовольство».

25-26 июня в Гданьске пройдет конференция по Украине (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026). Мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.

Ранее Зеленского обвинили в унижении Польши.