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Политика

В Госдуме призвали готовить детей к конфликту с НАТО после начальной школы

Депутат Водолацкий предложил готовить детей к конфликту с НАТО с пятого класса
Владимир Трефилов/РИА Новости

России необходимо уже сейчас готовиться к военному противостоянию с НАТО и Евросоюзом в 2030 году, и одна из мер – введение начальной военной подготовки (НВП) в школах. Об этом изданию «Абзац» заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его словам, первый шаг – наращивание военно-промышленного комплекса. Затем, считает парламентарий, нужно работать с подрастающим поколением и ввести в школах «полноценную НВП».

«Начиная с пятого класса, как и в кадетских корпусах, нужно преподавать дисциплины, которые позволят девочкам и мальчикам быть готовыми к любым вызовам извне. Мы должны готовить нашу молодежь к защите Отечества, к защите своей Родины, своей семьи», — сказал Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что Россия будет защищать свой суверенитет и национальную безопасность. У ВС РФ есть виды вооружений, которые на Западе появятся «только через несколько десятилетий», подчеркнул политик.

«Поэтому пусть готовятся, но исход будет неминуем. Мы снова, как и прежде, уничтожим любого врага, который будет применять те вооружения, которые они сегодня испытывают на Украине», — заявил Водолацкий.

До этого экс-депутат бундестага и внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сара Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что в Германии и других странах Евросоюза есть политики, которые мечтают отомстить России за поражение в 1945 году.

Ранее выпускников российских школ научилиуправлять дронами.

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