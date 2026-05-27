Выпускников российских школ научили управлять дронами

В Мурманске выпускники школ во время праздника «Последний звонок – 2026» тренировались использовать БПЛА на войне. Об этом сообщил оперштаб города в Telegram-канале.

На видео, появившемся в сети, школьникам показывают, как управлять боевыми дронами, которые несут самодельные взрывные устройства (СВУ). Выпускникам разрешили не только посмотреть на беспилотники, но и попробовать управлять ими.

«Школьники с огромным интересом пробовали свои силы», — сообщили в оперштабе.

Последний звонок прошел в Ледовом дворце Мурманска и собрал более 1,5 тысяч выпускников школ областного центра. Площадка с беспилотниками была организована центром «Воин», который по всей России реализует образовательные программы для молодежи по военно-спортивной подготовке.

До этого редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что научить школьников управлять БПЛА реально на улице. Он отметил, что у каждой школы есть спортивные площадки – футбольные, баскетбольные, волейбольные, они огорожены сеткой. Заниматься можно там. Однако эксперт добавил, что перед тем, как организовывать такие уроки, необходимо сделать над площадками крышу из сетки или других материалов. Благодаря этому БПЛА не улетят за пределы территории и не нанесут ущерба людям.

Ранее стало известно, что участники СВО будут преподавать в российских школах новый предмет.