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Политика

Иран создаст специальную линию связи по Ормузскому проливу

Спикер Галибаф: Тегеран согласен создать канал связи по судоходству в Ормузе
Reuters

Иран запустит специальную линию связи, которая поможет обеспечить безопасное движение судов через Ормузский пролив. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает РИА Новости.

По его словам, новый механизм будет призван снизить риск конфликтов и происшествий в акватории одного из ключевых мировых морских маршрутов.

23 июня Галибаф заявлял, что на переговорах с США в Швейцарии была окончательно согласована разморозка $12 млрд замороженных активов Ирана.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана, где стороны обсуждали детали временного меморандума о взаимопонимании. Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики.

Участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Ранее эксперт рассказал, вернется ли Ормузский пролив к довоенному состоянию.

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