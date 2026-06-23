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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Названа сумма активов Ирана, которую разблокируют после переговоров с США

Reuters: в Швейцарии была согласована разблокировка $12 млрд активов Ирана
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

На переговорах с США в Швейцарии была окончательно согласована разморозка $12 млрд замороженных активов Ирана, заявил глава делегации Исламской Республики и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Его цитирует Reuters.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана, где стороны обсуждали детали временного меморандума о взаимопонимании. Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики.

Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. О наличии определенного прогресса заявил и глава иранского МИД Аббас Арагчи. По его словам, благодаря активному посредничеству Пакистана и Катара удалось добиться существенного продвижения в вопросе прекращения войны в Ливане.

Были сняты ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимии, прекращена блокада, частично разморожены активы Тегерана и запущена крупная программа восстановления экономики. Иран и США также создали «линию связи» для предотвращения «инцидентов и недопонимания» в Ормузском проливе.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок назвал войну с Ираном второй крупной неудачей США.

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