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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Названа дата следующего раунда переговоров Израиля и Ливана

Новый раунд переговоров Израиля и Ливана начнется 23 июня в Вашингтоне
Shutterstock/FOTODOM

В Вашингтоне 23 июня начнется очередной этап переговоров между представителями Израиля и Ливана при содействии США. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Госдепартамента, встречи сторон пройдут в период с 23 по 25 июня. Участие в процессе госсекретаря Марко Рубио остается под вопросом из-за его запланированного визита в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн.

19 июня агентство Reuters сообщало о достигнутой договоренности между Израилем и «Хезболлой» о прекращении огня, которое началось 19 июня в 16:00. Однако, по информации ливанских источников, израильские авиаудары по южным районам Ливана продолжались даже в день начала перемирия.

До этого израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выводить войска с полосы безопасности на юге Ливана. По словам политика, для восстановления безопасности в северных районах Израиля необходимо сохранить зону безопасности на юге Ливана.

Ранее Фон дер Ляйен потребовала от Израиля не нарушать суверенитет Ливана.

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