Фон дер Ляйен потребовала от Израиля не нарушать суверенитет Ливана

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Израиль уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана. Слова политика приводит ТАСС.

«Происходящее в Ливане вызывает глубокую озабоченность ЕС. Важно, чтобы Израиль соблюдал суверенитет и территориальную целостность Ливана», — заявила она на итоговой пресс‑конференции по завершении саммита Евросоюза.

В ходе своего выступления и ответов на вопросы журналистов она не уточнила, обсуждались ли на встрече возможные санкции в отношении Израиля или отдельных его руководителей — подобные призывы ранее звучали в ряде стран ЕС.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска не покинут контролируемые ими приграничные территории на юге Ливана. Выступая на церемонии закладки так называемой Библейской дороги, он отметил, что сохранение «зоны безопасности» на юге Ливана необходимо для восстановления порядка и благополучия в северных районах Израиля.

Ранее в Ливане оценили экономический ущерб от конфликта с Израилем.