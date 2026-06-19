Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Фон дер Ляйен потребовала от Израиля не нарушать суверенитет Ливана

Фон дер Ляйен: Израиль должен соблюдать территориальную целостность Ливана
Valentyn Ogirenko/Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Израиль уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана. Слова политика приводит ТАСС.

«Происходящее в Ливане вызывает глубокую озабоченность ЕС. Важно, чтобы Израиль соблюдал суверенитет и территориальную целостность Ливана», — заявила она на итоговой пресс‑конференции по завершении саммита Евросоюза.

В ходе своего выступления и ответов на вопросы журналистов она не уточнила, обсуждались ли на встрече возможные санкции в отношении Израиля или отдельных его руководителей — подобные призывы ранее звучали в ряде стран ЕС.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска не покинут контролируемые ими приграничные территории на юге Ливана. Выступая на церемонии закладки так называемой Библейской дороги, он отметил, что сохранение «зоны безопасности» на юге Ливана необходимо для восстановления порядка и благополучия в северных районах Израиля.

Ранее в Ливане оценили экономический ущерб от конфликта с Израилем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!