Названа возможная цель удара ВСУ по автобусу с детьми

Удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть направлен на то, чтобы втянуть Минск в украинский конфликт. Таким мнением поделилась и.о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, пишет РИА Новости.

«Очередным проявлением морального разложения киевского режима стал удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области, перевозившему детей из спортивных школ Белоруссии на отдых в Геленджик. <...> Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт», — отметила она.

17 июня украинские вооруженные силы нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии: в результате атаки не выжила сопровождавшая детей женщина, несколько подростков и взрослых получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Украины, однако в Киеве вскоре после атаки заявили, что не признают своей причастности к этому инциденту.

Ранее ВСУ ударили по машине с беременной и детьми на трассе, где был атакован автобус из Гомеля.