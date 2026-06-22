Президент Украины Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание от своих коррупционных проблем. Об этом в ходе брифинга заявил глава Бюро по международной политике при администрации президента Польши Марчин Пшидач, сообщает ТАСС.

«Сейчас видно, как Зеленский ищет возможность отвлечь внимание от своих коррупционных проблем», — сказал он.

По словам Пшидача, в мире все чаще говорят о том, как много денег украли люди из команды украинского лидера.

Также он понадеялся на то, что на предстоящей конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске, премьер-министр Польши Дональд Туск займется интересами своей страны, а не «сбором средств для Зеленского».

В мае главы финансовых ведомств и центральных банков государств «Группы семи» (G7) призвали Украину к проведению реформ, направленных на борьбу с коррупцией, достижение верховенства права и противодействие теневой экономике.

В том же месяце украинское издание «Страна.ua» написало, что Зеленский после отставки может стать фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ранее Зеленский оценил уровень коррупции на Украине.