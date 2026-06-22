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Политика

Лидер партии Reform UK потребовал досрочных выборов после отставки Стармера

Фараж высказался против профессионального политика на посту премьера Британии
Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава правой британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фараж заявил, что после ухода от власти Кира Стармера Лейбористской партии стоит провести парламентские выборы. Об этом сообщает The Guardian.

«Если лейбористы думают, что они могут запихнуть очередного профессионального политика на Даунинг-стрит, то их ожидает кое-что другое. «Реформировать Соединенное Королевство» готово к выборам, и мы готовы нести перемены», — сказал Фараж.

Согласно материалу издания, так Фараж высказался о члене парламента Эндрю Бернеме, который выразил готовность побороться за позицию лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании.

Глава партии также заявил, что Великобритании нужны реальные перемены, а не «выдохшийся, отживший свое» лидер.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост главы британского правительства. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что «смог опровергнуть прогнозы критиков». По его словам, партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

Ранее политолог объяснила, чего ждать России от нового премьера Британии.

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