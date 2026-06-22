Представители Москвы и Тегерана обсудили меморандум Ирана и США

Представители МИД России и Ирана в ходе консультаций в Москве обсудили меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

По ее информации, консультации состоялись в Москве 22 июня. В МИД России заявили, что в центре обсуждения были «перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке».

Там рассказали, что участники встреч отметили «важность строгого соблюдения достигнутых договоренностей и их добросовестного выполнения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами, что способствовало бы общей стабилизации обстановки в зоне Персидского залива и Ближневосточном регионе в целом».

Накануне в Швейцарии состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, на которой обсуждалось прекращение огня в Ливане и разморозка активов Тегерана.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.