Кабмин Чехии отстранил президента от участия в саммите НАТО

Кабмин Чехии не включил президента Павела в состав делегации на саммите НАТО

Правительство Чехии не включило в состав национальной делегации на предстоящий саммит НАТО в Анкаре президента республики Петра Павела. Об этом сообщает новостной портал Idnes

Чешскую делегацию на саммите возглавит премьер-министр Андрей Бабиш. В ее состав войдут вице-премьер, глава МИД Петр Мацинка и министр обороны Яромир Зуна.

Сам Павел резко раскритиковал введенные ограничения и заявил, что готов обжаловать решение кабмина в Конституционном суде. По итогам заседания правительства премьер Бабиш уточнил, что главе государства поручено возглавить чешскую делегацию на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Одновременно премьер-министр намекнул на чрезмерную дипломатическую активность президента, напомнив, что с момента вступления в должность Павел совершил более 60 рабочих поездок за рубеж.

Парламентский саммит НАТО состоится в Стамбуле 28-29 июня.

На мероприятии ожидается встреча представителей парламентов стран-членов альянса. Они обсудят актуальные вопросы евроатлантической безопасности и подготовку к предстоящим встречам на высшем уровне. Саммит лидеров НАТО запланирован на 7-8 июля в Анкаре.

Ранее СМИ узнали о планах НАТО выделить Украине многомиллиардную сумму.