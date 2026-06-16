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Политика

Стали известны даты проведения парламентского саммита НАТО в Стамбуле

РИА Новости: парламентский саммит НАТО пройдет в Стамбуле 28–29 июня
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Парламентский саммит НАТО состоится в Стамбуле 28-29 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Саммит НАТО планируется 28–29 июня в Стамбуле», — поделился собеседник агентства.

На мероприятии ожидается встреча представителей парламентов стран-членов альянса. Они обсудят актуальные вопросы евроатлантической безопасности и подготовку к предстоящим встречам на высшем уровне. Саммит лидеров НАТО запланирован на 7-8 июля в Анкаре.

11 июня газета Politico писала, что НАТО хочет закупить беспилотники для защиты от дронов восточного фланга альянса, в том числе Румынии.

До этого союзники по НАТО рассмотрели предложение об ускоренной программе закупки беспилотников. Три дипломата рассказали, что на закрытом совещании 32 посла стран НАТО обсудили, нужно ли альянсу в срочном порядке закупить большее число беспилотников для воздушного патрулирования над государствами восточного фланга альянса. Например, планируется, чтобы НАТО усилило свое присутствие в Румынии.

При этом остается неясно, когда именно союзники по НАТО могут закупить беспилотники.

Ранее СМИ узнали о планах НАТО выделить Украине многомиллиардную сумму.

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