Делегация Ирана отправилась на переговоры в Оман

Делегация Ирана направилась на переговоры в Оман. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в своем Telegram-канале.

В состав делегации вошли сам Арагчи и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. В ходе поездки они встретятся с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Темой переговоров станут вопросы управления Ормузским проливом, а также укрепление двустороннего сотрудничества, уточнил министр.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предполагает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны Соединенных Штатов.

Договоренности между США и Ираном о восстановлении безопасности судоходства в Ормузском проливе уже начали менять ситуацию на мировых сырьевых рынках. Инвесторы закладывают в цены возвращение значительных объемов нефти, металлов, удобрений, которые оказались под угрозой из-за напряженности в Персидском заливе. Одним из наиболее чувствительных к этим изменениям рынков оказался алюминий. Как это событие повлияет на российский рынок алюминия, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс опроверг сообщение о срыве переговоров США и Ирана в Швейцарии.