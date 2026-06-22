Вэнс опроверг сообщение о срыве переговоров США и Ирана в Швейцарии

Представители Ирана не покидали площадку переговоров в швейцарском Бюргенштоке, вопреки сообщениям о готовности пойти на такой шаг. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Исламской Республикой, передает CNN.

Ранее телеканал «Аль-Маядин» сообщал, что делегация Ирана якобы готова вернуться к переговорам с Соединенными Штатами только после извинений со стороны американского президента и вывода войск Израиля с юга Ливана.

«Что касается иранцев, да, они действительно угрожали уйти... Но вчера мы вели переговоры далеко за час ночи», — сказал Вэнс.

По словам вице-президента, команда Ирана все еще находится в Швейцарии и прямо сейчас работает с американскими представителями.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предполагает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны Соединенных Штатов. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее в МИД заявили об эффективности тактики РФ в ООН по разрешению иранского конфликта.