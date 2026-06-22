Приход бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема (которого называют вероятным кандидатом на пост главы правительства Великобритании) к власти, вместо нынешнего премьер-министра Кира Стармера, не изменит политики Лондона по отношению к России. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

«Там нет такой ситуации, что полстраны призывает к нормализации отношений с Российской Федерацией. В этом отношении и Найджел Фарадж (лидер партии Reform UK) не стал бы другом Российской Федерации, и никто другой», — сказал эксперт.

При этом он допустил, что при новом премьере могут измениться отдельные параметры оборонных расходов. Однако, по его словам, Британия продолжит поддержку Украины.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост главы британского правительства. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что «смог опровергнуть прогнозы критиков». По его словам, партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее в Кремле оценили последствия отставки Стармера.