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Политика

Основатель Modern Talking раскритиковал Мерца из-за конфликта на Украине

Певец Болен: Мерц твердо верит в победу Украины над Россией
imago stock&people/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц знает только слово «война» и стремится к ней. Об этом заявил немецкий певец, основатель дуэта «Modern Talking» Дитер Болен, пишет Berliner Zeitung.

«Зачем им сейчас строить бункеры? Что они планируют? Меня это пугает. Я строю бункеры не просто так. Я строю бункеры, когда предчувствую, что они хотят войны», — заявил музыкант.

Болен отметил, что конфликт на Украине заставляет его бояться «все больше». По его словам, Мерц «твердо верит» в победу Украины в конфликте с Россией, однако такой сценария является «худшим» для всех, так как грозит началом Третьей мировой войны. Также Болен добавил, что его беспокоит односторонняя подача информации в немецких СМИ о конфликте на Украине.

«Если беспилотник летит из Украины в Москву — это нормально, но в обратном направлении — это совершенно неприемлемо», — отметил он.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил новую военную стратегию бундесвера, которая предполагает, что армия ФРГ должна стать сильнейшей в Европе. В мае президент Федеральной академии политики безопасности ФРГ Вольф-Юрген Шталь подчеркнул, что милитаризация Германии является попыткой предотвратить «открытый военный конфликт» с Москвой.

Также в мае член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель отметила, что Фридрих Мерц все глубже втягивает Германию в прямой конфликт с Россией, а интересы Украины для него выше интересов ФРГ.

Ранее в Совфеде упрекнули Германию в намерении «продолжить» дело Гитлера.

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