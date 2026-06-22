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Политика

В МИД Белоруссии раскрыли, как Минск и Москва реагируют на угрозы

МИД Белоруссии: Минск и Москва вынуждены отвечать на угрозы
V.Lawrence/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Белоруссия в условиях глобальной нестабильности вынуждены отвечать на угрозы, но на первый план ставят мирные инициативы. Об этом сообщил замглавы МИД республики Игорь Секрета в ходе виртуального круглого стола «Милитаризация Европы», организованного постоянным представительством РФ при ОБСЕ, передает ТАСС.

По словам дипломата, в мире наблюдаются тенденции эскалации, ситуация становится неконтролируемой.

«Белоруссия и Россия вынуждены отвечать в оборонной и превентивной манере, но не ограничены этим. Минск и Москва продвигают мирные идеи, направленные на предотвращение самых опасных сценариев», — подчеркнул Секрета.

3 июня министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что вероятность развязывания вооруженного конфликта против Москвы и Минска достигла предельно высокого уровня.

Глава ведомства высказался о ситуации в мире во время заседания Совета министров обороны стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось в российской столице. В ходе встречи он отметил высокие темпы милитаризации государств Европы, а также сообщил о переброске войск на восточную границу НАТО.

Ранее в МИД России раскрыли, что дает размещение ядерного оружия в Белоруссии.

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