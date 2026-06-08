Власти Грузии решили ужесточить миграционное законодательство

Из-за возможного притока мигрантов в Грузию решено ужесточить миграционное законодательство. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«В связи с ужесточением Евросоюзом политики на этом направлении есть ожидания, что определенные потоки мигрантов будут перенаправляться в Грузию. <...> Мы должны быть готовыми к этому на законодательном уровне», — подчеркнул парламентарий.

МВД Грузии предложило ужесточить контроль за иностранными студентами, требуя от них подтверждения учебы. Также ведомство призывает жестче контролировать фиктивные браки иностранцев с гражданами страны.

Депортированным из Грузии запретят приезжать в течение десяти лет, отмечает издание.

В начале июня начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что из России выдворят 50 иностранных граждан по итогам рейда, проведенного полицейскими в Подмосковье.

По ее словам, сотрудники полиции Ленинского городского округа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» выявили нарушения миграционного законодательства среди граждан стран Азии и Южной Америки.

Проверки проводились на территориях производственно-складских объектов, пунктов приема металлолома, а также на выезде из села Беседы.

Ранее в Португалии ужесточили миграционное законодательство.