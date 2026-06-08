Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

За заключение фиктивного брака для ВНЖ в Грузии хотят наказывать тюрьмой

В Грузии хотят ввести ответственность за заключение фиктивного брака для ВНЖ
Irakli Gedenidze/Reuters

Грузинские власти подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность за заключение фиктивного брака ради получения вида на жительство (ВНЖ), гражданства или иных законных оснований для пребывания в стране. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, фиктивный брак между гражданином Грузии и иностранцем будет считаться уголовным преступлением.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 2 лет, домашний арест на срок от 1 до 2 лет, денежный штраф, выдворение из страны с запретом на въезд на срок от 2 до 10 лет.

Документ также предполагает введение нового типа вида на жительство — ВНЖ супруга гражданина Грузии. Он будет выдаваться до получения иностранцем права на постоянное проживание в стране. Проверять подлинность заключения брака будет специальная комиссия.

До этого председатель парламента республики Шалва Папуашвили сообщил, что власти страны решили ужесточить миграционное законодательство из-за возможного притока мигрантов.

Ранее в Грузии задержали находившуюся в международном розыске россиянку.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!