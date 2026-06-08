За заключение фиктивного брака для ВНЖ в Грузии хотят наказывать тюрьмой

В Грузии хотят ввести ответственность за заключение фиктивного брака для ВНЖ

Грузинские власти подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность за заключение фиктивного брака ради получения вида на жительство (ВНЖ), гражданства или иных законных оснований для пребывания в стране. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, фиктивный брак между гражданином Грузии и иностранцем будет считаться уголовным преступлением.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 2 лет, домашний арест на срок от 1 до 2 лет, денежный штраф, выдворение из страны с запретом на въезд на срок от 2 до 10 лет.

Документ также предполагает введение нового типа вида на жительство — ВНЖ супруга гражданина Грузии. Он будет выдаваться до получения иностранцем права на постоянное проживание в стране. Проверять подлинность заключения брака будет специальная комиссия.

До этого председатель парламента республики Шалва Папуашвили сообщил, что власти страны решили ужесточить миграционное законодательство из-за возможного притока мигрантов.

Ранее в Грузии задержали находившуюся в международном розыске россиянку.