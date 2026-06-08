За заключение фиктивного брака для ВНЖ в Грузии хотят наказывать тюрьмой

Грузинские власти подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность за заключение фиктивного брака ради получения вида на жительство (ВНЖ), гражданства или иных законных оснований для пребывания в стране. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, передает ТАСС.
Согласно законопроекту, фиктивный брак между гражданином Грузии и иностранцем будет считаться уголовным преступлением.
Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 2 лет, домашний арест на срок от 1 до 2 лет, денежный штраф, выдворение из страны с запретом на въезд на срок от 2 до 10 лет.
Документ также предполагает введение нового типа вида на жительство — ВНЖ супруга гражданина Грузии. Он будет выдаваться до получения иностранцем права на постоянное проживание в стране. Проверять подлинность заключения брака будет специальная комиссия.
До этого председатель парламента республики Шалва Папуашвили сообщил, что власти страны решили ужесточить миграционное законодательство из-за возможного притока мигрантов.
Ранее в Грузии задержали находившуюся в международном розыске россиянку.