В МИД России раскрыли, что дает размещение ядерного оружия в Белоруссии

Ядерное оружие (ЯО) РФ в Белоруссии создает противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО. Об этом заявили в МИД России в преддверии визита главы министерства Сергея Лаврова в Минск.

В ведомстве отметили, что в условиях турбулентной военно-политической ситуации в мире РФ и Белоруссия в последние годы приняли существенные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства (СГ).

«Развернутые на территории Белоруссии совместная региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МИД, между двумя государствами в настоящее время углубляется военно-техническое сотрудничество, в том числе промышленная кооперация по линии предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

29 мая белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что ядерное оружие будет применено только в случае агрессии против Белоруссии. Также глава Белоруссии в ходе беседы подчеркнул, что не планирует вступать ни в какую войну.

Ранее Шойгу рассказал, какой эффект дало размещение ядерного оружия в Белоруссии.