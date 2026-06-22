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Политика

В Венгрии захотели ограничить полномочия депутатов 12 годами

Мадьяр: в Венгрии намерены ограничить полномочия депутатов 12 годами
Global Look Press

Новое правительство Венгрии подготовило поправки к основному закону, которые ограничат полномочия депутатов парламента 12 годами. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр во время выступления в высшем законодательном органе страны, трансляцию вел телеканал MTV.

«В соответствии с проектом 17-й поправки к основному закону мы предлагаем установить максимальный срок действия мандата члена парламента в 12 лет», — сказал глава кабмина.

Мадьяр добавил, что подобные меры направлены на борьбу с коррупцией и злоупотреблением властью.

Премьер отметил, что для выполнения этой цели в Венгрии также планируют изменить порядок назначения и избрания председателей Верховного и Конституционного судов. Ожидается, что глав этих инстанций будут выбирать сами судьи из своего состава, а на посту они будут находиться до достижения 70 лет, уточнил глава кабмина Венгрии.

17 июня Мадьяр сообщил, что правительство страны подготовило законопроект о создании нового ведомства, которое займется расследованием возможных финансовых злоупотреблений бывших властей, в том числе кабинета министров экс-премьера Виктора Орбана.

Ранее Мадьяр назвал условие для одобрения членства Украины в ЕС.

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