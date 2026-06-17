В Венгрии хотят расследовать возможные злоупотребления правительства Орбана

Правительство Венгрии подготовило законопроект о создании нового ведомства, которое займется расследованием возможных финансовых злоупотреблений бывших властей, в том числе кабинета министров бывшего премьера страны Виктора Орбана. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Основными задачами этого управления будут выявление злоупотреблений, связанных с государственной собственностью за последние 20 лет, расследование коррупционных схем и схем вывода активов, а также оказание юридической поддержки возвращения незаконно присвоенной государственной собственности», — написал глава кабмина.

Мадьяр добавил, что новое ведомство будет называться Национальное управление по возвращению и защите активов. Законопроект внесут уже на следующей неделе, уточнил премьер.

13 июня Мадьяр обвинил правительство Орбана в лживых заявлениях по вопросам миграционной политики, экономической ситуации и российско-украинского конфликта. По его словам, прежний кабмин выступал против приема мигрантов из Африки и Азии, однако строил для беженцев лагерь и планировал далее тратить на эти вопросы «миллионы евро».

Ранее Мадьяр пообещал обнародовать компромат на правительство Орбана.