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Политика

В Венгрии поменяют конституцию

Мадьяр сообщил, что в Венгрии разработают новую конституцию
Shutterstock

В Венгрии разработают новую конституцию, которая будет утверждена на общенациональном референдуме. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в ходе своего выступления перед депутатами парламента страны, сообщает РИА Новости.

«С сентября мы запускаем всеобъемлющий процесс разработки новой конституции с привлечением всего общества и обсуждением наших общих дел», — сказал политик.

По его словам, в конце этого процесса новый основной закон Венгрии будет утвержден ее гражданами на референдуме.

Также премьер заявил, что еще до этого будет инициирована поправка к конституции, которая позволит отстранить от должности президента страны Тамаша Шуйока. Он отметил, что на ближайшие пять лет будет избран другой глава государства.

20 июня стало известно, что президент Венгрии подписал поправку в конституцию, ограничивающую срок нахождения на посту премьер-министра. Поправка была признана соответствующей конституции и не влияющей на процесс выборов и назначения главы правительства. Документ ограничивает полномочия премьера двумя сроками — восемь лет.

Ранее Мадьяр заявил о прекращении процедуры, лишающей Венгрию ряда прав в ЕС.

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