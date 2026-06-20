Президент Венгрии подписал поправку, ограничивающую срок нахождения на посту премьера

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку в конституцию, ограничивающую срок нахождения на посту премьер-министра. Об этом сообщил президентский дворец, передает РИА Новости.

Поправка была признана соответствующей конституции и не влияющей на процесс выборов и назначения премьера.

Документ ограничивает полномочия главы правительства двумя сроками (8 лет). Он имеет обратную силу, поэтому закрывает для бывшего премьер-министра Виктора Орбана возможность возвращения на пост.

«Президент в соответствии с полномочиями, данными конституцией, подписал поправку в конституцию и распорядился опубликовать ее в официальном вестнике», — говорится в заявлении.

До этого венгерский премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что правительство страны подготовило законопроект о создании нового ведомства, которое займется расследованием возможных финансовых злоупотреблений бывших властей, в том числе кабинета министров Орбана.

Ранее Мадьяр обвинил правительство Орбана во лжи в вопросах миграции.