Европейский парламент (ЕП) планирует завершить к осени процедуру, инициированную против Венгрии в рамках статьи 7 Договора о Европейском Союзе 2007 года, которая может привести к ограничению прав страны, включая право голоса. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с председателем ЕП Робертой Метсолой в Брюсселе.

«У меня состоялась успешная встреча с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Мы достигли соглашения о том, что процедура по статье 7, начатая против Венгрии восемь лет назад в связи с антидемократическими и неправовыми мерами предыдущего правительства, должна быть завершена к осени», — написал глава венгерского правительства.

Мадьяр также пригласил Метсолу посетить Венгрию и договорился о своем выступлении на сессии ЕП в Страсбурге осенью.

Процедура по статье 7 была запущена против Венгрии в 2018 году по инициативе Европарламента из-за обвинений в адрес правительства Виктора Орбана, касающихся демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией. Европарламент провел ряд слушаний по этим вопросам, и некоторые обвинения были сняты по мере выполнения Венгрией требований Брюсселя, однако многие остаются актуальными.

Новое венгерское правительство обязалось предпринять шаги для улучшения ситуации в этих сферах в соответствии с рекомендациями ЕС, что позволило ему достичь соглашения с Еврокомиссией о выделении €16,4 млрд из европейских специальных фондов, которые были заморожены Брюсселем. Эти средства будут доступны, если венгерский парламент примет необходимые законопроекты до 31 августа. В настоящее время документы находятся на рассмотрении.

Ранее Венгрия достигла соглашения с Украиной по вопросу прав закарпатских венгров.