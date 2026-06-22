Премьер Катара рассказал о ходе переговоров между США и Ираном

Представители США и Ирана полны решимости достичь договоренностей в ходе переговоров. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Любая эскалация в регионе — будь то в Ливане или где-либо еще — повлияет на переговоры. Есть силы, которые хотят сорвать переговорный процесс, но мы увидели со стороны обоих участников твердое намерение найти решение», — сказал он.

Аль Тани добавил, что Катар вместе с партнерами разработал механизм для предотвращения эскалации на Ближнем Востоке.

Накануне в Швейцарии состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, на которой обсуждалось прекращение огня в Ливане и разморозка активов Тегерана.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, после чего Тегеран отменил переговоры.

Несмотря на это, в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке начались технические переговоры между США и Ираном для детальной проработки временного соглашения.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.