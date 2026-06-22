В России назвали главного кандидата на место Стармера

Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании, скорее всего, сменит представитель Лейбористской партии, бывший мэр Манчестера Эндрю Бернем, заявил «Газете.Ru» директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Эндрю Бернем сейчас номер один по всем рейтингам среди лейбористов. Он успешно работал мэром Манчестера — второго по величине города после Лондона. Он критиковал Стармера и призывал его уйти», — сказал политолог.

Он считает, что Стармера могли бы попросить уйти и раньше, но Бернем до недавнего времени не имел возможности баллотироваться.

«Проблема была в том, что Бернем не мог претендовать на пост премьера, не будучи членом парламента. Поэтому он ушел с поста мэра, баллотировался на довыборах в округе рядом с Манчестером и буквально на прошлой неделе стал депутатом. Теперь у него есть возможность войти в правительство, а потому Стармеру указали на дверь», — заключил Топорнин.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии и главы правительства. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что «смог опровергнуть прогнозы критиков». По его словам, партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее стали известны причины отставки Стармера с поста премьер-министра.