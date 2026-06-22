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Политика

«Это просто шум»: эксперт о планах ЕС продолжить поддержку Украины

Политолог Маркелов: Европа не готова воевать с Россией
Geert Vanden Wijngaert/AP

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал прошедший во Франции саммит «Большой семерки» (G7), по итогам которого европейские страны условились продолжать поддержку Украины. По мнению эксперта, это «просто шум» — Европа может говорить что угодно, но воевать с Россией она не готова.

«Никакая война даже в потенциале на сегодняшний момент физически быть не может между Россией и Европой. Не потому что Россия не готова. Россия-то как раз самая сильная армия мира. И по сухопутным делам, если взять украинский конфликт, — она самая натренированная на сегодня армия. Просто Европа не готова. Говорить готова, а воевать не готова», — сказал Маркелов.

Более того, вряд ли получится так, что «завтра утром мы все проснемся — и опа, 90 миллиардов Украине на счет упало», добавил он.

19 июня министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Михаил Федоров подписали соглашение о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Также на недавнем саммите G7 Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом получение лицензии на производство систем и ракет ПВО. Газета Le Parisien писала, что страны G7 договорились «увеличить поставки» систем ПВО Украине, а также предоставить Киеву лицензии на производство ракет.

Ранее Украина попросила президента Бразилии стать посредником в переговорах с РФ.

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