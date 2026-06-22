Гражданам Британии надоел премьер-министр Кир Стармер, который последние полтора месяца занимался исключительно Украиной, игнорируя внутренние проблемы. Об этом News.ru заявил политолог Юрий Светов.

По его словам, уход Стармера был прогнозируем после провала лейбористов на местных выборах, однако он сопротивлялся этому. Последние полтора месяца премьер занимался исключительно Украиной, заметил эксперт.

«Провел в Лондоне встречу, собрал там Эммануэля Макрона, Мерца и пригласил Владимира Зеленского, чтобы провозгласить всякого рода требования к России. Это был премьер-министр Украины, по сути, а не Британии, у которой проблемы с экономикой, мигрантами и армией», — сказал Светов.

К премьеру накопилось «много претензий» и англичанам «все это надоело», констатировал он.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Премьер сообщил, что принимает решение об уходе с пониманием и уважением. По его словам, парламентская фракция Лейбористской партии дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Стармер заявил, что все принимавшиеся им решения были направлены на благо страны. В связи с этим он сообщил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Он также проинформировал короля Карла III о своем решении.

Ранее премьер Британии едва не расплакался, говоря об отставке.