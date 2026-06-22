Путин принял участие в церемонии ко Дню памяти и скорби 22 июня

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Памятная церемония прошла в Александровском саду. Военнослужащие роты Почетного караула под звуки траурного марша установили у Вечного огня венок из красных роз и гвоздик.

В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны России Андрей Белоусов.

Участники мероприятия почтили память защитников Отечества минутой молчания. Затем перед общенациональным мемориалом воинской славы состоялся торжественный марш роты Почетного караула и военного оркестра.

После этого Путин возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

День памяти и скорби ежегодно отмечается 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина в День памяти и скорби.