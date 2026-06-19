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Политика

В Кремле рассказали о планах Путина в День памяти и скорби

Песков: Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в этот день, когда отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, президент традиционно принимает участие в памятной церемонии в Александровском саду.

«Это день, когда мы действительно помним и скорбим, это делает вся наша страна», — подчеркнул Песков.

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война — нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Эта дата стала одной из самых трагичных в истории XX века и ознаменовала начало нового этапа Второй мировой войны.

Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы 22 июня почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. Вход в музей будет бесплатным. В Зале памяти и скорби пройдет мемориальная акция «Свеча памяти», которая стартует в полночь у стен музея. Любой желающий сможет зажечь свечу. Также для посетителей проведут акцию «Микрофон памяти», в рамках которой посетители смогут рассказать о родных — участниках войны и тружениках тыла. В 12:15 по Москве объявят минуту молчания. Экскурсии и киносеансы в музее будут приостановлены.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.

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