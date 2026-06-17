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Общество

Вход в Музей Победы в День памяти и скорби будет бесплатным

Музей Победы подготовил траурные мероприятия ко Дню памяти и скорби
Музей Победы

Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы 22 июня почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что в День памяти и скорби музей на Поклонной горе изменит график работы, а вход будет бесплатным. Исключение составят экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!».

В музее уточнили, что в Зале памяти и скорби пройдет мемориальная акция «Свеча памяти», которая стартует в полночь у стен музея. Мероприятие посвятят 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Любой желающий сможет зажечь свечу в память о погибших.

Также для посетителей площадок музея и Музея Г.О.Р.А. проведут акцию «Микрофон памяти». К ней присоединится правнучка маршала Георгия Жукова, а также представители кадетского движения Москвы и «Юнармии». Кроме того, в акции поучаствуют потомки защитников городов-Героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи, Севастополя, Волгограда и Минска, а также участники детского клуба «Лето Побед». В рамках акции посетители смогут рассказать о родных — участниках войны и тружениках тыла.

Как подчеркнули представители музея, в 12:15 по московскому времени по всей России объявят минуту молчания. Посетители музея присоединятся к акции, а экскурсии и киносеансы будут приостановлены.

Кроме того, для посетителей подготовили тематическую музыкальную программу для. Так, в Зале Полководцев состоится концерт струнного и вокального коллективов Москонцерта. Музыканты исполнят произведения Рахманинова, Агафонникова, Бабаджаняна. Помимо этого, солисты и ансамбль Российской Академии музыки им. Гнесиных споют песни времен войны.

В этот день жители и гости столицы смогут посетить выставки: «Подвиг молодогвардейцев», «Главный хирург», «Красота спасает мир», «Вернисаж Музея Победы» и другие. Кроме того, 22 июня откроется новая художественная выставка «Война. Начало», которая расскажет о первых днях войны.

Стратегическим информационным партнером Музея Победы выступает медиахолдинг Rambler&Co.

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