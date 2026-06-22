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Политика

В США усомнились, что Трамп получает «дельные советы» от своей команды

Экс-министр обороны США Эспер усомнился, что Трамп получает дельные советы
Jonathan Ernst/Reuters

Бывший министр обороны США Марк Эспер усомнился, что президент Дональд Трамп получает «дельные советники» от своей команды по стратегическим вопросам. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Я не вижу, чтобы президент всегда получал дельные советы, и поэтому, я думаю, это тот вопрос, который следует задать. Я думаю, республиканцы на Капитолийском холме задавали тот же вопрос: «Получает ли президент лучшие советы по этим стратегическим вопросам?», — сказал Эспер.

Он заявил, что у него есть «серьезные вопросы» по поводу сделки, которая направлена на прекращение войны и возобновление работы Ормузского пролива.

«Мне нравится, что мы продлили перемирие. Мне нравится, что пролив открывается, это принесет экономическую выгоду многим людям, и мне нравится, что мы начинаем ядерные переговоры. Но, тем не менее, когда я смотрю на меморандум о взаимопонимании, у меня возникает много серьезных вопросов и опасений по многим пунктам», — сказал экс-шеф Пентагона.

До этого экс-конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в эфире CNN заявила, что команда президента США Дональда Трампа выставляет его «дураком».

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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