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Политика

В США объяснили, как команда Трампа выставляет его «дураком»

Экс-конгрессвумен Грин: команда Трампа выставляет его дураком
Megan Varner/Reuters

Экс-конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в эфире CNN заявила, что команда президента США Дональда Трампа выставляет его «дураком».

Она указала, что Трамп публично прервал одно из последних интервью и отрицал, что в ходе предвыборной кампании обещал избегать «бесконечных войн». Это демонстрирует явную смену позиции, заметила политик.

«После того интервью, когда он публично заявил, что никогда не говорил, что не будет воевать, что больше не будет войн за рубежом, люди начали выкладывать видео за видео, где он во время предвыборной кампании, как я лично слышала много раз, когда участвовала в кампании вместе с ним, говорил: «Больше никаких войн за рубежом, я положу конец войне. Я принесу мир во всем мире». Он повторял это снова и снова», – сказала Грин.

По ее словам, команде Трампа должно быть стыдно за то, что они ему не показали этих видеозаписей с обещаниями американцам. Такой сценарий выставляет президента США «дураком», констатировала Грин.

До этого газета The Hill писала, что Дональд Трамп теряет контроль над собой из-за физического состояния, в связи с чем его необходимо отстранить от власти. Авторы материала указывают на «необъяснимые синяки» на руках Трампа, диагноз о венозной недостаточности, регулярные оговорки, внезапные засыпания и путаницу в преподносимых фактах. Также отмечается, что критики начали называть его «Сонным Доном».

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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