Сенатор Грэм пришел к неутешительным выводам о сделке США с Ираном

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предрек провал предварительному соглашению между Соединенными Штатами и Ираном. Его слова приводит телеканал CBS News.

По его словам, если нет дипломатического пути через меморандум о взаимопонимании, то приходится «идти на войну или прибегать к другим формам принуждения», имея в виду меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

«Давайте попробуем вот это, давайте попробуем дипломатическое решение. Думаю, это обречено на провал», — сказал Грэм.

Сенатор предположил, что, если сделка провалится, президент США Дональд Трамп «захватит Ормузский пролив силой».

В швейцарском Бюргенштоке завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании с участием представителей Ирана и США, а также выступающих в качестве посредников эмирата Катар и Исламской Республики Пакистан.

Отмечается, что переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут «обнадеживающий прогресс», создан механизм для дальнейших технических переговоров.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.