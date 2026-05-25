Эксперт рассказал, каким регионам сильнее всего угрожает Эль-Ниньо

Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов рассказал РИА Новости, что метеоявление Эль-Ниньо сильнее всего угрожает странам Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, а также Австралии.

По его словам, метеоявление может повлиять на сельскохозяйственное производство и урожай.

«Беспрецедентная скорость нагрева Тихого океана заставляет даже скептиков проводить тревожные исторические параллели. Азиатско-Тихоокеанский регион столкнется с острейшим дефицитом влаги. Австралия уже начала экстренную выбраковку скота, готовясь к засушливому периоду. Латинская Америка окажется во власти разрушительных наводнений», — поделился Тихонов.

Отмечается, что согласно прогнозам температура вод Тихого океана отклонится более чем на 3°C выше нормы уже в сентябре-октябре текущего года.

14 мая начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что явление Эль-Ниньо не представляет какой-либо опасности для российской столицы в настоящее время.

Он уточнил, что явление Эль-Ниньо может влиять на потепление или похолодание в отдельных регионах планеты, однако синоптики до конца не могут изучить механизм этого влияния.

