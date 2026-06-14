Назван самый непопулярный политик Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер остается самым непопулярным в истории британским лидером. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование компании More in Common.

В публикации отмечается, что рейтинг премьера в текущий момент находится на отрицательном уровне -47, что ниже, чем у любого другого лидера политических партий в Великобритании.

За Стармером следует лидер партии зеленых Зак Полански с отрицательным рейтингом -25. На третьем месте лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж с рейтингом -20.

По данным исследования, большинство избирателей недовольны ростом цен, состоянием системы здравоохранения и миграционной политикой.

12 июня Стармер обратился к разгневанным депутатам от Лейбористской партии с просьбой дать ему больше времени на решение проблем, с которыми его правительство столкнулось из-за отставок в минобороны. Стармер заверил однопартийцев, что хочет привести их к следующим выборам, но для этого ему нужно «все изменить».

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