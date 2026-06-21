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Политика

КС Армении рассмотрит иски оппозиции по оспариванию итогов выборов

КС Армении рассмотрит семь исков, оспаривающих итоги парламентских выборов
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Конституционный суд (КС) Армении рассмотрит 26 июня семь исков, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба суда.

19 июня несколько политических объединений подали в Конституционный суд обращения, оспаривающие результаты парламентских выборов.

По армянскому законодательству Конституционному суду отводится два дня на то, чтобы принять решение по этим заявлениям. Если они будут приняты к рассмотрению, то их закрепят за конкретными судьями-докладчиками. Разбирательство в таком случае пройдет в устной форме, оно не должно занимать более 15 дней.

В сообщении говорится, что, поскольку указанные дела касаются одного и того же вопроса, они объединены и будут рассмотрены на одном заседании суда, назначенном на 26 июня в 11:00 (10:00 мск). Докладчиком по делу определен судья Конституционного суда Эдгар Шатирян, а судебное разбирательство по объединенному делу пройдет в устной форме.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, их официальные итоги были обнародованы неделю спустя. Согласно подсчетам ЦИК, в Национальное собрание прошли «Гражданский договор» (49,7%, 64 мандата), блок «Сильная Армения» (23,3%, 29 мандатов) и блок «Армения» (9,9%, 12 мандатов).

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.

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