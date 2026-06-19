Армянская оппозиция массово пошла в суд с требованием отменить итоги выборов

Семь политических сил Армении, принимавших участие в парламентских выборах, обратились в Конституционный суд республики с требованием отменить или пересмотреть итоги голосования. Сообщения об этом опубликованы на официальном сайте судебной инстанции.

Партии «Процветающая Армения», «Крылья единства», «Демократия, закон, дисциплина», «Новая сила», блоки «Во имя Республики» и «Армения» подали заявления об аннулировании объявленных Центризбиркомом итогов голосования. Блок «Сильная Армения» потребовал либо аннулировать результаты, либо назначить второй тур голосования.

По армянскому законодательству Конституционному суду отводится два дня на то, чтобы принять решение по этим заявлениям. Если они будут приняты к рассмотрению, то их закрепят за конкретными судьями-докладчиками. Разбирательство в таком случае пройдет в устной форме, оно не должно занимать более 15 дней.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, их официальные итоги были обнародованы неделю спустя. Согласно подсчетам ЦИК, в Национальное собрание прошли «Гражданский договор» (49,7%, 64 мандата), блок «Сильная Армения» (23,3%, 29 мандатов) и блок «Армения» (9,9%, 12 мандатов).

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