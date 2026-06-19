Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Армянская оппозиция массово пошла в суд с требованием отменить итоги выборов

КС Армении получил семь заявлений об аннулировании итогов выборов
Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

Семь политических сил Армении, принимавших участие в парламентских выборах, обратились в Конституционный суд республики с требованием отменить или пересмотреть итоги голосования. Сообщения об этом опубликованы на официальном сайте судебной инстанции.

Партии «Процветающая Армения», «Крылья единства», «Демократия, закон, дисциплина», «Новая сила», блоки «Во имя Республики» и «Армения» подали заявления об аннулировании объявленных Центризбиркомом итогов голосования. Блок «Сильная Армения» потребовал либо аннулировать результаты, либо назначить второй тур голосования.

По армянскому законодательству Конституционному суду отводится два дня на то, чтобы принять решение по этим заявлениям. Если они будут приняты к рассмотрению, то их закрепят за конкретными судьями-докладчиками. Разбирательство в таком случае пройдет в устной форме, оно не должно занимать более 15 дней.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, их официальные итоги были обнародованы неделю спустя. Согласно подсчетам ЦИК, в Национальное собрание прошли «Гражданский договор» (49,7%, 64 мандата), блок «Сильная Армения» (23,3%, 29 мандатов) и блок «Армения» (9,9%, 12 мандатов).

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!