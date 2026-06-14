В ЦИК Армении рассказали о распределении мандатов в парламенте

Партия премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит 64 мандата в новом парламенте страны, заявил глава Центральной избирательной комиссии республики Ваагн Овакимян. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, партия Пашиняна получила 61 мандат плюс три места по квоте национальных меньшинств.

«Блоку «Сильная Армения» 28 мандатов плюс один мандат по квоте национальных меньшинства и блоку «Армения» — 12 мандатов», — добавил Овакимян.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

После выборов оппозиция Армении подала в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей». Член политсовета «Процветающей Армении» Арман Абовян рассказал, что у партии за ночь «пропала» часть голосов. В Кремле отметили, что на выборах в республике было «много непонятных моментов».

Ранее оппозиция дала шанс армянскому ЦИК «исправить грехи».