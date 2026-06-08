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Выборы в Армении — 2026
Политика

Партия Пашиняна набрала менее половины голосов на выборах в Армении

ЦИК: партия Пашиняна получила менее 50% голосов избирателей
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает менее 50% голосов на парламентских выборах после обработки 98% бюллетеней с большинства избирательных участков. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики.

Согласно информации ЦИК, после подсчета голосов с 1964 из 2005 участков за партию власти проголосовали 707 858 избирателей, что составляет 49,82%. Такого результата недостаточно для единоличного формирования правительства.

На втором месте остается блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, который набирает 23,35% голосов. Третью позицию занимает блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна с результатом 9,94%.

Для политических партий проходной барьер на выборах составляет 4%, для избирательных блоков — 8%.

За несколько часов до этого, после обработки около 90% бюллетеней партия Пашиняна лидировала, набрав 50,25% голосов.

Пашинян уже объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на выборах. После обработки около 10% голосов Пашинян заявил, что «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать новое правительство по итогам выборов. Представители оппозиционных политических сил назвали это заявление попыткой оказать давление на ЦИК.

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