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Политика

Зеленский на фоне конфликта с Польшей поддержал присвоение бригаде ВСУ скандального имени

Зеленский поддержал присвоение бригаде ВСУ имени пособников нацистов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН высказался о присвоении бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню, после чего его лишили польского ордена.

Глава государства подчеркнул, что его страна защищает соседнюю республику и всю Европу.

«Когда воинские части выбирают себе названия, это их решение. Я его поддерживаю», — сказал Зеленский.

До этого лидер присвоил Независимому центру спецопераций «Север» Вооруженных сил Украины наименование «имени героев УПА» (организация запрещена в России) в честь возглавляемой пособником нацистов Степаном Бандерой Украинской повстанческой армии. Среди преступлений, совершенных ею в годы Великой Отечественной войны, была Волынская резня, при которой в марте — июле 1943 года, по разным оценкам, не выжили от 50 тыс. до 60 тыс. поляков. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу высшей награды республики — ордена Белого орла, что привело к обострению отношений Киева и Варшавы.

Ранее в Польше потребовали от Украины вернуть оружие вместо орденов.

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