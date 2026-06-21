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Политика

«Извиняюсь» пусть оставит себе»: Зеленский ответил Лукашенко

Зеленский потребовал от Лукашенко прекратить поддержку ударов по Украине
Peter Dejong/AP

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко больше недостаточно просто говорить, что Минск не участвует в украинском конфликте.

По словам Зеленского, первым реальным шагом Минска должно стать прекращение технической поддержки ударов по Украине. Он призвал Лукашенко убрать якобы находящиеся в Белоруссии ретрансляторы для российских дронов.

«Его (Лукашенко. — «Газета.Ru») «извиняюсь» пусть он оставит для себя», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что такой подход не работает после первого дня конфликта.

В начале этой недели белорусский лидер объяснил, что его жесткие высказывания в адрес Зеленского связаны с угрозами нанести удары по его стране и попыткой провоцировать ее граждан. При этом Лукашенко извинился перед коллегой, если того обидели резкие слова.

После этого Зеленский выдвинул лидеру Белоруссии ультиматум. Он потребовал за неделю отвести от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. В белорусском парламенте назвали обвинения Киева ложью и провокацией с целью втянуть в конфликт всю Европу.

Ранее Зеленский раскрыл мотивы президента Польши, лишившего его ордена.

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